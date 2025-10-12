İsrail Savunma Bakanı'ndan Orduya Göreve Hazır Olun Talimatı

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, "Orduya göreve hazır olması talimatını verdim" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esirlerin iadesi aşamasından sonra İsrail'in karşılaşacağı en büyük zorluğun, Hamas'ın tünelleri olduğunu kaydetti. Katz, Gazze'deki tüm Hamas tünellerinin doğrudan İsrail tarafından, ABD'nin gözetiminde kurulacak uluslararası mekanizma aracılığıyla imha edileceğini belirterek, "Bu, Gazze'nin silahsızlandırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda üzerinde anlaşılan temel prensibin uygulanması anlamına geliyor. Orduya da göreve hazır olması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.