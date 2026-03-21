İsrail Savunma Bakanı: Gelecek Hafta İran'a Saldırılar Yoğunlaşacak

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, "Gelecek hafta İran'a saldırıları önemli ölçüde yoğunlaştıracağız" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, askeri yetkililerle gerçekleştirdiği güvenlik değerlendirmesi toplantısında İran'a 22 gündür sürdürdükleri saldırıları ele aldı. ABD ile İran'a düzenledikleri saldırıların yoğunluğunun gelecek hafta 'önemli ölçüde' artacağını belirten Katz, İran'ın askeri komuta kademesini ve stratejik noktaları vurmaya devam edeceklerini bildirdi. Katz, "İsrail ve ABD çıkarlarına yönelik her türlü 'güvenlik tehdidini' ortadan kaldırana kadar İran'a saldırılar sürecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı