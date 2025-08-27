İsrail Savaş Uçakları Şam'a Yakın Bölgeye Hava Saldırısı Düzenledi

İSRAİL ordusu, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Küsve bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail'e ait savaş uçakları Şam'ın güneyinde Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Suriye makamlarından saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan dün öğle saatlerinde İsrail'in yine Küsve bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti. Bu saldırı 24 saat içinde düzenlenen ikinci saldırı oldu.