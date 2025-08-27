İsrail Savaş Uçakları Şam'a Yakın Bölgeye Hava Saldırısı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Suriye'nin Şam yakınlarındaki Küsve bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda dün 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti.

İSRAİL ordusu, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Küsve bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail'e ait savaş uçakları Şam'ın güneyinde Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Suriye makamlarından saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan dün öğle saatlerinde İsrail'in yine Küsve bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti. Bu saldırı 24 saat içinde düzenlenen ikinci saldırı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

TBMM olağanüstü toplanıyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Şam'a hava saldırısı

İsrail ordusu, komşu ülkeyi yine vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.