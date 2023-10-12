İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Mülteci Kampına Saldırdı: En Az 10 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al-Shati mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı sonucunda en az 6 bina yıkıldı ve enkaz altında kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Al-Shati mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında en az 10 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerini ve tesisleri bombalamaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve Al-Shati mülteci kampı çevresine yaklaşık 30 dakika boyunca hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, mülteci kampına düzenlenen saldırıda en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. En az 6 binanın yıkıldığı kampta Filistinliler, enkaz altındakileri kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışıyor.

Olay yerine ulaşan ambulansların yaralıları ve cansız bedenleri Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne naklettiği öğrenildi.

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinli sayısının bin 354'e, İsrailli sayısının ise bin 300'e yükseldiği açıklanmıştı. - GAZZE