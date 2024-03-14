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İsrail saldırılarında öldürülen kızına babasından acı veda: Peygambere ve sahabelere selam söyle

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu son 5 ayda 31 bin 112 kişi hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin saldırılarında kız çocuğunu kaybeden bir baba, kızına son vedasında yürek parçalayan sözler söyledi.

Filistinliler, İsrail saldırıları, işgali ve yol açtığı insani felaket nedeniyle ölüm, yaralanma, yerinden edilme ve alıkonulma gibi çeşitli ihlaller nedeniyle 5 aydır zorlu bir hayat sürüyor. Bir baba, sivillerin hedef alındığı saldırılarda hayatını kaybeden küçük bir kızının cansız bedeniyle vedalaştı. Babanın, "Peygambere ve sahabelere selam söyle. Hakkını helal et." diyerek ettiği veda yürek parçaladı.

İsrail saldırılarında öldürülen kızına babasından acı veda: Peygambere ve sahabelere selam söyle

İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBI 30 BİNİ AŞTI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı 11 Mart'ta alınan verilere göre, en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere toplamda 31 bin 112 kişi olarak kayıtlara geçti. 72 bin 760 kişi ise yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında kızını kaybeden Gazzeli babanın kızına son vedasındaki sözleri kameraya yansıdı.

"PEYGAMBERE VE SAHABELERE SELAM SÖYLE"

İsrail güçlerinin saldırılarında kız çocuğunu kaybeden baba, gözyaşları içinde kefene sardığı küçük kızına veda etti. Acılı baba, "Allah sana rahmet eylesin, Allah seni kabul etsin. Dedene çok selam söyle, Peygambere ve sahabelere selam söyle. Hakkını helal et. Allah rahmet eylesin. Biz onları çok özledik." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

İsrail Gazze Baba Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

SMMM:

BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ.ÇOK ÜZÜLÜYORUM ANCAK ELİMDEN BİRŞEY GELMİYOR DUADAN BAŞKA.

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Hasan Tutak:

Rabbım acil sabır versin yürek ister bebekler ölmesin ??

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Mert Kafkas Sahin:

Hamas yüzünden bu katliamlar

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