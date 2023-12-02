İsrail saldırılarında 178 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, 'geçici ateşkes' sonrasında başlayan İsrail saldırılarında 178 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 589 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda Katar'ın arabuluculuğunda 24 Kasım'da başlayan ve daha sonra günlük uzatılan 'geçici ateşkes', dün erken saatlerde sona ermiş ve saldırılar, karşılıklı tekrar başlamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, dün akşam saatlerinde tekrar başlayan saldırılarla ilgili yaptıkları açıklamada "İsrail saldırılarında sabahtan bu yana ölenlerin sayısı 178'e, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaralı sayısı 589'a yükseldi" dedi.

'UMUTLAR BOŞA ÇIKTI'

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, geçici ateşkesin geçen 7 gün içinde rehinelerin serbest bırakılmasına, ailelerin yeniden bir araya gelmesine, hastaların tedavi edilmesine ve çok az da olsa yardım sağlamasına olanak verdiğini belirterek çatışmaların başlamasıyla ilgili "Bugün birkaç saat içinde çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Ailelere tekrar tahliye etmeleri söylendi. Umutlar boşa çıktı" dedi.