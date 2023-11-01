İsrail saldırıları nedeniyle yabancı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinliler Mısır'a geçiyor

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki 450 yabancı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinlinin bugün açılan Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçeceği belirtildi. Mısır makamlarından sınır kapısının açılması ve Gazze'deki bazı yaralıların, yabancıların ve çifte vatandaşların tahliyesiyle ilgili varılan anlaşma hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki 450 yabancı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinlinin bugün açılan Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçeceği belirtildi.

Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki ağır yaralıların ve yabancıların Mısır'a geçişi için açıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, 450 yabancı ülke vatandaşı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinli, Mısır'a geçmek üzere Refah Sınır Kapısı'na geldi.

Mısır'a geçecekler arasında uluslararası kuruluşlarda çalışanların yanı sıra Gazze Şeridi'nde mahsur kalan ve ayrılma talebinde bulunan yabancı ve çifte vatandaşlar bulunuyor.

Mısır makamlarından sınır kapısının açılması ve Gazze'deki bazı yaralıların, yabancıların ve çifte vatandaşların tahliyesiyle ilgili varılan anlaşma hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'ne yardım kamyonlarının erişimi ve ABD vatandaşlarına ulaşılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına odaklandıklarını bildirmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 binden fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.