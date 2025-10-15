Haberler

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı Açma Kararı Aldı

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı Açma Kararı Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına uygun olarak bugün açılacağını duyurdu. Hamas'ın cenazeleri teslim etmesiyle birlikte yapılan bu kararın insani yardım girişlerine katkı sağlaması bekleniyor.

İSRAİL'in, Gazze- Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bugün açacağı bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail hükümeti, Hamas'a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı. İsrail'in, Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın planlandığı üzerine bugün açılmasına ve insani yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesine karar verdiği belirtildi. Haberde, Hamas'ın gece saatlerinde Gazze'deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinden 4'ünü daha teslim etmesi ve bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının İsrail'in kararında etkili olduğu bilgisi aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
Yok artık daha neler! Ronaldo'dan inanılmaz bir rekor daha

Bu adamı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.