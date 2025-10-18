Haberler

İsrail Ordusunun Saldırısında 11 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Saldırısında 11 Sivil Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze'de sivil bir araca düzenlediği saldırıda, 7'si çocuk, 2'si kadın toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Sivil Savunma Sözcüsü, olayla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

İSRAİL ordusunun, Gazze'deki 'sarı hattı' geçen sivil bir araca düzenlediği saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde 'sarı hattı' geçen sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda, 7'si çocuk, 2'si kadın toplam 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusunun, 'sarı hattı' geçen sivil araçtakilere uyarıda bulunarak ölümleri engelleyebileceğini belirten Basal, "Olanlar, işgal güçlerinin hala kana susamış ve masum sivillere karşı suç işlemeye kararlı olduğunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
