İsrail Ordusunun Saldırısı El-Kudüs Hastanesi'ni Vurdu

Filistin Kızılayı, Israil ordusunun El-Kudüs Hastanesi'nin yakınındaki bir binaya düzenlediği saldırıda hastanenin hasar gördüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

FİLİSTİN Kızılayı, İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle El- Kudüs Hastanesi'nin hasar gördüğünü bildirdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Tel el-Heva Mahallesi'ndeki El-Kudüs Hastanesi'ne 50 metre uzaklıktaki bir binaya saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı, hastane binası, idare merkezi ve çevredeki binaların büyük hasar aldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
