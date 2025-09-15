İsrail Ordusunun Saldırısı El-Kudüs Hastanesi'ni Vurdu

FİLİSTİN Kızılayı, İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle El- Kudüs Hastanesi'nin hasar gördüğünü bildirdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Tel el-Heva Mahallesi'ndeki El-Kudüs Hastanesi'ne 50 metre uzaklıktaki bir binaya saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı, hastane binası, idare merkezi ve çevredeki binaların büyük hasar aldığı kaydedildi.