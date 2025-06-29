İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler
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İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki mahallelere yönelik yeni bir saldırı gerçekleştireceklerini kaydederek, binlerce Filistinlinin yaşadığı bölgelere "sürgün emri" yayımladı. Askeri Sözcü Avichay Adraee'nin paylaştığı haritayla birlikte açıklanan tahliye çağrısı, Gazze'deki sivillerin bir kez daha zorla yerinden edilmesine zemin hazırlıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde numaralandırıldığı ve "boşaltılması istenen bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Ordu Sözcüsü Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kenti bölgesi, Cibaliya, Zeytun Şarki'nin mahalleleri, Belde Kadime, Turkmen, Cedide, Tuffah, Derec, Sabra, Cibaliya Beled, Cibaliya Nezle, Muasker Cibaliya, Ravda, Nehda, Zuhur, Nur, Selam ve Tel Zater beldelerinin boşaltılmasını istedi.

ASKERİ OPERASYONLAR KENT MERKEZİNE DOĞRU GENİŞLİYOR

Söz konusu beldelerin, "tehlikeli çatışma bölgeleri" olduğunu öne süren Adraee, "terör örgütlerinin kabiliyetlerini" bitirme iddiasıyla "askeri operasyonların daha da yoğunlaşarak batıya; kent merkezine doğru genişleyeceğini" belirtti.

İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

FİLİSTİNLİLERE ZORUNLU SÜRGÜN EMİRLERİ YAYIMLIYORLAR

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de bloklara böldüğü haritalarla Filistinlilere zorunlu sürgün emirleri yayımlıyor. Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli nüfusunun yüzde 90'ından fazlası İsrail'in saldırıları karşısında en az bir kere zorla yerinden edilmiş durumda. Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "güvenli bölge" diye açıkladığı noktalara da saldırı düzenlemesi nedeniyle "Gazze'de güvenli yer yok" sloganını tekrar ediyor.

İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretledilerİsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee.

GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 412 kişi hayatını kaybetti, 133 binden fazla kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (28)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

Müslüman ülke liderleri böyle koyun olursa bunlarda maalesef böyle katliam yapar

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

ADAMA HELAAAAL OLSUN ZAMANINDA PARAYI BASIP O TOPRAKLA BiSSSLiK ARAPLARDAN ALMISLAR BUGüN NEDEN iSRAiL BOOP ES GENEL BASKANIYLA BiR OLMUS???? iSTE ORTADOGU PROJESi

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme223
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Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Reis hemen dostu abd ye telefon açsın. Sonra kınama yazısı paylaşsın.

Yorum Beğen178
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıDemir Acer:

filistinin baslarinda mossad abbas oldugu surece malesef bu israil eniginin rezaleti devem eder gider, silahsiz cocuk cocugu oldurmek o kadarda zor degil, nazilerin bunlarin cocuklarina uyguladigi zalimligi 2025 de o nazilerin cocuklarinin verdigi silah yardimlari ile bunlar filistin cocuklari katlediyorlar.

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSEVDİM SENİ:

Evrenin kuralı timsah ceylanı her zaman yer....

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme64
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