İsrail ordusu Yemen'e saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları, İran destekli Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Yemen'e düzenlenen saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail, bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarına devam ediyor. Son olarak İsrail ordusu, bölge ülkelerinden Yemen'e saldırı düzenledi.

İSRAİL UÇAKLARI YEMEN'İ VURDU

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, kısa süre önce İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'ya hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan ise Yemen'e düzenlenen saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
