İsrail Ordusu Yemen'deki Sana Havalimanı'na Saldırı Düzenledi

İSRAİL ordusuna ait savaş uçakları, Yemen'deki Sana Havalimanı'na saldırı düzenledi.

Yemen'deki Husiler, başkentteki Sana Havalimanı'na İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırının ardından can kaybı ve yaralı konusunda bilgi verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaştı. Adraee açıklamasında, "Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı" ifadesini kullanarak, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istedi.