İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi vefat etti, onlarca kişi ise yaralandı.

CESET PARÇALARINI TOPLAMAKTA ZORLANDILAR

Cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığı ve çıkan yangın nedeniyle yandığı kaydedilirken, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.