İsrail Ordusu Gazze'yi 'Çatışma Bölgesi' İlan Etti

(ANKARA) – İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şehri'ni "tehlikeli bir çatışma bölgesi" ilan ettiği bu sabahki açıklamasında bölgede daha önce uygulanan, insani yardım amaçlı "yerel taktiksel duraklamaların" artık geçerli olmayacağını duyurdu. BM, İsrail'in işgal planı kapsamında Gazze şehir merkezinde saldırılarını yoğunlaştırmasının yaklaşık 1 milyon kişiyi yeniden zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya bırakacağını belirtti.

İsrail ordusu sabah saatlerinde yaptığı sosyal medya üzerinden açıklamada, Gazze şehir merkezini "tehlikeli bir çatışma bölgesi" ilan ederek, bölgede askeri faaliyetlerdeki geçici duraklamaları fiilen kaldırdığını duyurdu. IDF'den yapılan açıklamada, "Durum değerlendirmesi ve siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren askeri faaliyetlere yönelik yerel taktiksel duraklama Gazze Şehri'nde uygulanmayacaktır" denildi. İsrail ordusu temmuz ayından bu yana Gazze'nin bazı bölgelerinde her gün belirli saatlerde insani yardımların ulaştırılabilmesi için "taktiksel duraklamalar" ilan etmişti.

Açıklamada, ordunun Gazze Şeridi'nde "terör örgütlerine" yönelik saldırı operasyonlarını sürdüreceği belirtildi ve İsrail ordusunun insani yardım çabalarına destek verdiği savunuldu.

Buna karşılık, BM'ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gazze şehir merkezinde askeri operasyonların yoğunlaşmasının yaklaşık 1 milyon kişiyi yeniden zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya bırakacağı" konusunda uyarıda bulundu. UNRWA açıklamasında, "Bölgede kıtlık zaten teyit edilmişken, herhangi ek bir tırmanış acıları derinleştirecek ve daha fazla insanı felakete sürükleyecektir" ifadelerine yer verdi.

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'yi işgal planını 8 Ağustos'ta onaylamıştı. Plan, yaklaşık bir milyon Filistinlinin göç ettirilmesini, şehrin çevrelenmesini ve yoğun saldırıların ardından işgal edilmesini öngörüyor. İsrail ordusu Sözcüsü Effie Defrin geçen hafta işgal planının ilk adımlarının atıldığunı geçen hafta duyurmuştu.