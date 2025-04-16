İsrail Ordusu Gazze'den Çekilmeyecek

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ele geçirdiği bölgelerde her durumda kalacağını söyledi. Katz, "Geçmiştekinden farklı olarak, (İsrail ordusu) temizleyip ele geçirdiği bölgelerden artık çekilmiyor" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bugün yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ele geçirdiği bölgelerde her türlü "geçici ya da kalıcı durumda" kalacağını söyledi. "Geçmiştekinden farklı olarak, (İsrail ordusu) temizleyip ele geçirdiği bölgelerden artık çekilmiyor" diyen Katz sözlerine şöyle devam etti:

"Ordu, Gazze'de, tıpkı Lübnan ve Suriye'de olduğu gibi düşmanla, (İsrail) yerleşimleri arasında tampon olmak üzere güvenlik bölgelerinde kalmaya devam edecek... İsrail'in politikası nettir: Gazze'ye hiçbir insani yardım girmeyecek. Bu yardımı engellemek, Hamas'ın halk üzerinde bir araç olarak kullanmasını engelleyen başlıca baskı kozlarından biridir."

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'de geçiş noktalarını kapatarak bölgeye temel ihtiyaç malzemelerinin girişini engelliyor. İsrail 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatarak, ocak ayında yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeyi reddetti.

Bölgesel kaynakların paylaştığı verilere göre savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 51 bin Filistinli hayatını kaybetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkardı. İsrail Gazze'ye yöneik saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı tarafından da yargılanıyor.