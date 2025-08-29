İsrail Ordusu, Gazze'deki 'İnsani Ara'yı Sonlandırdı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze kentindeki 'insani ara'yı sona erdirdiğini açıklarken, bu kararın durumsal değerlendirme ve siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda alındığını belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kararın 'durumsal değerlendirme ve siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda' alındığı belirtildi. Açıklamada, Gazze kentinin 'tehlikeli savaş bölgesi' ilan edilirken, ordunun operasyonlarını sürdürürken 'insani çabalara destek vermeye devam ettiği' savunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
