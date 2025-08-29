İsrail Ordusu, Gazze'deki 'İnsani Ara'yı Sonlandırdı

İSRAİL ordusu, Gazze kentindeki 'insani ara'yı sona erdirdiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kararın 'durumsal değerlendirme ve siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda' alındığı belirtildi. Açıklamada, Gazze kentinin 'tehlikeli savaş bölgesi' ilan edilirken, ordunun operasyonlarını sürdürürken 'insani çabalara destek vermeye devam ettiği' savunuldu.