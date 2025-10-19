Haberler

İsrail Ordusu, Gazze'de Ateşkesi Yeniden Uygulamaya Başladı

İsrail Ordusu, Gazze'de Ateşkesi Yeniden Uygulamaya Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırıların ardından ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini açıkladı. Hamas liderlerinin de Mısır'a giderek durumu takip ettikleri bildirildi.

İSRAİL ordusu, Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı bildirildi. Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği aktarıldı.

HAMAS HEYETİ, MISIR'A GİTTİ

Hamas liderlerinden Halil Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes sürecini takip için Mısır'a gittiği kaydedildi. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin ara bulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık yenilmez değiller! Göztepe Süper Lig'de ilk kez kaybetti

Artık yenilmez değiller! Süper Lig'de ilk kez kaybettiler
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar

Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar
Orkun Kökçü'nün acı günü

Orkun Kökçü'nün acı günü
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Artık yenilmez değiller! Göztepe Süper Lig'de ilk kez kaybetti

Artık yenilmez değiller! Süper Lig'de ilk kez kaybettiler
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Alışveriş merkezinde meydan savaşı!

Birbirlerine hiç acımadan vurdular! Alışveriş merkezinde meydan savaşı
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.