İsrail ordusu, ambulansları hedef aldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ambulansları hedef alarak düzenlediği hava saldırıları amatör kamera tarafından kaydedildi. Saldırılarda yaralı sivillerin bulunduğu ambulanslar da zarar gördü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ambulansların yaralı sivilleri tahliye ederken, düzenlediği hava saldırıları kameraya yansıdı.

İsrail ordusu, Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki Salahaddin Yolu üzerinde yerinden edilmiş yaralı sivilleri tahliye eden ambulansların yakınına hava saldırıları düzenledi.

AA'nın ulaştığı görüntülerdeki olayda, içinde sivil ve yaralıların olduğu görülen çok sayıda ambulans, tahliye için yoldayken aniden hava saldırısına yakalandı.

Amatör kameraya yansıyan felaket anlarında, bir ambulansın içindeki kişiler, çok yakına düşen bir füze nedeniyle paniğe kapılırken, saldırılar sonucu bölgede dumanlar yükseldi.

Saldırılardan etkilenen ambulans içindeki kadın ve çocukların çığlıklar attığı duyuldu.

Görüntülerde, yol üzerindeki bazı sivil araçların alevler içinde kaldığı da görüldü.