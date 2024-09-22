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İsrail Ordusu Al Jazeera Ofisine Baskın Düzenledi

İsrail Ordusu Al Jazeera Ofisine Baskın Düzenledi
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İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Al Jazeera haber kanalının ofisine baskın gerçekleştirerek, kanalı 45 gün kapatma kararını iletti. Al Jazeera, bu kararın terörü desteklemekle suçlandıkları gerekçesiyle alındığını bildirdi.

İSRAİL ordusundan ağır silahlı birlikler, Batı Şeria'da bulunan Al Jazeera haber kanalının ofisine baskın düzenledi. Al Jazeera, İsrail'in kanalı 45 günlük kapatma kararını içeren belgenin haber şefine iletildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerleri, Batı Şeria'daki Al Jazeera ofisine baskın düzenledi. Al Jazeera'de yer alan haberde, İsrail askerlerinin maskeli ve ağır silahlı oldukları, kanalın 45 gün kapatılmasını ve faaliyetlerini durdurmasını 'emreden' belgeyi Batı Şeria Haber Şefi Walid al-Omari'ye teslim ettiği belirtildi. Belgede ayrıca Al Jazeera'nin 'terörü destekleme ve teşvik etmekle' suçlandığı da yer aldı.

MAYIS AYINDA İSRAİL'DEKİ FAALİYETLER DURDURULMUŞTU

İsrail hükümeti, Mayıs 2024'te Al Jazeera kanalının ülke içindeki faaliyetlerini durdurmuştu. Al Jazeera haberinde, "Bu ilk kapatma kararı da 45 gün içindi, ancak yenilendi ve Al Jazeera gazetecileri hala ülke içinden haber yapamıyor. Baskının ardından al-Omari, İsrail askerlerinin ofise neler yapabileceğine dair endişelerini dile getirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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