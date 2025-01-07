Üye Girişi
Haberler
ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı

ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı
ABD kabusu yaşıyor: 6 eyalette OHAL ilan edildi, binlerce uçuş iptal oldu

6 eyalette OHAL ilan edildi, binlerce uçuş iptal oldu
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan çok konuşulacak 'af' açıklaması

"Hiçbir örgüt ve ideoloji dışında tutulamaz"

İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Nagel Komitesi, Türkiye ile potansiyel bir savaşa hazırlanması gerektiği konusunda İsrail hükümetini uyardı.

Bir yılı aşkın süredir Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail, saldırılarını Lübnan, Suriye ve Yemen'e doğru genişletirken; İsrail Nagel Komitesi'nden dikkat çeken bir çağrı geldi.

TÜRKİYE İLE SAVAŞ UYARISI

The Jerusalem Post'un haberine göre, komite İsrail'in Türkiye ile potansiyel savaşa hazırlanması gerektiği konusunda uyardı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı
img

Mezar taşındaki yazı çocuklarını birbirine düşürdü
img

"Hiçbir örgüt ve ideoloji dışında tutulamaz"
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

Osmanlıda ekonomik askeri iktisadi yönden zayıflayınca ellerindeki toprakları bir mermi atmadan düşmanlara teslim etmiş özellikle balkanlardaki ve yunanistandaki halk büyük bir zulüme ve katliama uğramıştı şimdi ise elimizde Atatürk sayesinde kalan üzerinde bulunduğumuz toprakları kaybetmemek ve Cumhuriyetin yıkılmasını önlemek için dışarıdakilerden çok içerideki ülkeyi bölmek Cumhuriyeti yıkmak isteyen hainlere karşı mücadele veriliyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep

Gollerinden çok konuşuluyor! Rakip futbolcudan Arda'yı şaşırtan talep
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7 Ocak Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 7 Ocak Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 7 Ocak Kağıthane, Beykoz, Tuzla elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 7 Ocak Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 7 Ocak Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 7 Ocak Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adem Kılıçcı evli mi, nişanlısından mı ayrıldı? Bursa elektrik kesintisi! 7 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 7 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.