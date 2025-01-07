İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı
İsrail Nagel Komitesi, Türkiye ile potansiyel bir savaşa hazırlanması gerektiği konusunda İsrail hükümetini uyardı.
Bir yılı aşkın süredir Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail, saldırılarını Lübnan, Suriye ve Yemen'e doğru genişletirken; İsrail Nagel Komitesi'nden dikkat çeken bir çağrı geldi.
TÜRKİYE İLE SAVAŞ UYARISI
The Jerusalem Post'un haberine göre, komite İsrail'in Türkiye ile potansiyel savaşa hazırlanması gerektiği konusunda uyardı.