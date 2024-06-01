İsrail Muhalefet Partisi Lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu Biden'ın ateşkes çağrısına kulak vermeye çağırdı

İsrail'in muhalefet parti lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes çağrısına kulak vermeye çağırdı.

Yair Lapid bugün yaptığı açıklamada, "İsrail hükümeti Başkan Biden'ın önemli konuşmasını görmezden gelemez. Masada bir anlaşma var ve bu anlaşma yapılmalı" ifadelerini kullandı. Lapid ayrıca, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e dikkat çekerek, "Hükümetten ayrılırlarsa, Netanyahu'ya rehine serbest bırakma anlaşması için bizden bir güvenlik ağı olduğunu hatırlatırım" dedi.