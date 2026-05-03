İsrail mahkemesi, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan 2 aktivistin gözaltı süresini uzattı

İSRAİL mahkemesi'nin, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonularak sorgulanmak üzere ülkeye getirilen 2 aktivistin gözaltı süresini uzattığı bildirildi.

İnsan hakları ve hukuk örgütü 'Adalah'tan yapılan açıklamada, Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi'nin alıkonulan aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in gözaltı süresini 5 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldığı belirtildi. Açıklamaya göre, İsrail savcılığı, uluslararası sularda alıkonulan aktivistlerin 'savaş döneminde düşmana yardım', 'yabancı ajanla temas', 'terör örgütü üyeliği ve hizmeti' ve 'terör örgütüne mülk transferi' gibi bir dizi suçlamayla gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılmasını talep etti. İsrail mahkemesi ise aktivistler Avila ve Ebu Kişk'in gözaltı süresini 2 gün daha uzattı.

