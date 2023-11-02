İsrail, Lübnan'ın Güneyindeki Mercayun İlçesini Bombaladı: 4 Ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Mercayun ilçesini hedef alan bombardımanı sonucu 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in Mercayun ilçesine düzenlediği saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Haberde, Mercayun ilçesine bağlı Vadi es-Seluki bölgesinde düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı, ilçeye bağlı Meys el-Cebel kasabasında bir evin hedef alınması sonucu ise bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı aktarıldı.