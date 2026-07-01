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İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyine Kontrol Noktaları Kurdu

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ABD-İran müzakereleri kapsamında Lübnan'dan çekilmesi beklenen İsrail, güneyde kontrol noktaları kurdu. Savunma Bakanı Katz, güvenlik bölgelerinden çekilmeyeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - ABD ve İran arasındaki müzakere süreci kapsamında Lübnan'dan çekilmesi beklenen İsrail, Lübnan'ın güneyinde kontrol noktaları oluşturduğunu bildirildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan çerçeve anlaşmasında sahadaki ilk uygulama aşamasına girilmesine rağmen İsrail, Lübnan'ın güneyinde kontrol noktaları oluşturdu. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre kontrol noktaları, "birinci ve ikinci hat", "sarı bölge", "sınır bölgesi" ile "Litani Nehri'nin güneyindeki bölge" arasında oluşturuldu.

"İSRAİL LÜBNAN TOPRAKLARINDAN ÇEKİLMEYECEK"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Lübnan, Suriye ve Gazze'de oluşturduğu "güvenlik bölgelerinde" süresiz olarak kalacağını ve bu bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi.

Katz ayrıca, İran'ın Lübnan'daki operasyonlar nedeniyle İsrail'e saldırması halinde Tahran'ın "tam güçle" hedef alınacağını söyledi. İsrail'in bu tutumunun ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini de olumsuz etkilemesinden endişe duyuluyor.

İsrail ile Lübnan, bu yıl ABD'nin arabuluculuğunda, iki ülke arasında barışın önünü açmayı ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını öngören bir çerçeve anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: ANKA
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