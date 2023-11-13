İsrail, Lübnan'da gazetecilere roket saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde görev yapan gazetecilerin yakınına roket fırlatarak bir gazetecinin hafif yaralanmasına neden oldu. Saldırı sonucunda canlı yayın araçlarına da roketler düştü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde görev yapan gazetecilerin yakınına roket fırlattığı, bir gazetecinin hafif yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Yarun beldesinde bulunan ve bölgedeki çatışmaları takip eden bir grup gazetecinin yakınına roketle saldırı düzenledi.

Al Jazeera televizyon kanalının haberine göre kanal bünyesinde görev yapan kameraman İsam Mevasi hafif yaralandı.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Akhbariya gazetesinin sosyal medya hesabından olay yerine dair fotoğraflar paylaşıldı.

Görüntülerde roketlerin televizyon kanallarına ait canlı yayın araçlarının hemen yanına düştüğü görüldü.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a yönelik saldırısında daha önce biri gazeteci, 3'ü çocuk toplam 16 sivil öldü.