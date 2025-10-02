İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki Gemileri Durdurdu

İSRAİL Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilerin durdurulduğunu ve yolcularının İsrail limanına götürüldüğünü duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilerin ele geçirdiği ve yolcularının bir İsrail limanına götürüldüğü bildirildi. Bakanlık, ele geçirdiği gemideki filo katılımcısı iklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsrail askerinin yanında yer aldığı görüntüleri paylaştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, kaç geminin ele geçirildiğini, kaç aktivistin alıkonulduğunu ve alıkonulan aktivistlerin hangi limana götürüleceğine ilişkin ise bilgi paylaşmadı.