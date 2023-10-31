İsrail, Kızıldeniz'den atılan füzeyi havada imha etti

İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına doğru atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini duyurdu. Füzenin nereden veya kim tarafından atıldığına ilişkin bilgi verilmezken, yerel basın saldırının arkasında Yemen'deki İran destekli Husilerin olduğunu yazdı.

İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına doğru atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'den İsrail tarafına karadan karaya füze atıldığı aktarıldı.

Söz konusu füzenin İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Kızıldeniz'de tespit edilen bir "hava tehdidinin" ardından savaş uçaklarının havalandığı ve söz konusu hedefin İsrail sınırlarına ulaşmadan imha edildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, söz konusu füzenin nereden veya kim tarafından atıldığına ilişkin bilgi vermese de yerel basın saldırının arkasında Yemen'deki İran destekli Husilerin olduğunu yazdı.