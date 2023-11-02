İsrail kayıplarına ağlıyor! Meclis üyeleri toplantıyı ağlayarak terk etti
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Günlerdir Gazze'yi havadan bombalayan ve masum sivilleri katleden İsrail ordusu, ağır kayıplar vermeye başladı. İsrailli meclis üyeleri, ordularının Hamas'a karşı verdiği kayıplar nedeniyle dün gerçekleştirilen toplantıyı ağlayarak terk etti.
Gazze'ye karadan girmeye çalışan İsrail askerleri, Hamas militanları ile girilen sıcak çatışmalarda ağır kayıplar vermeye başladı. Son 24 saatte 20'ye yakın İsrail askeri hayatını kaybederken İsrailli meclis üyelerinin dün gerçekleştirdiği toplantıda ilginç anlar yaşandı.