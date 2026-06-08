İsrail: İran'ın stratejik hava savunma sistemlerine büyük bir saldırı düzenledik

İSRAİL ordusu, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan 'büyük bir saldırı' düzenlediklerini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun İran hava savunma sistemlerine 'büyük bir saldırı' düzenlediği kaydedildi. Açıklamada, "Çok sayıda İsrail savaş uçağı, İran'daki 'stratejik hava savunma sistemlerini' hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı