İsrail, İran'ın en kıdemli askeri komutanını öldürdü

İsrail ile İran arasındaki savaş 5. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. İran Tel Aviv'i füzelerle vururken İsrail ordusu ise Tebriz'i füze yağmuruna tuttu.

İSRAİL ORDUSU DUYURDU

İsrail ordusu, Tahran'a düzenlenen saldırıda ise İran Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Şadmani'yi öldürdüğünü duyurdu.

TAHRAN CEPHESİNDEN YANIT GELMEDİ

Şadmani'yi İran'ın en kıdemli askeri komutanı ve İran Dini Lideri Ali Hamaney'e en yakın kişi olarak tanımlayan İsrail'in bu iddiasına ise Tahran cephesinden yanıt gelmedi.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.