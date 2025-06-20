İsrail, İran'ın Askeri Tesislerine Hava Saldırısı Düzenledi
İsrail Ordusu, gece saatlerinde 60'dan fazla savaş uçağı ile İran'ın başkenti Tahran'daki askeri sanayi tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda 120 mühimmat kullanıldığı ve İran'dan fırlatılan 4 insansız hava aracının ele geçirildiği belirtildi.
İSRAİL Ordusu'ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde 60'dan fazla savaş uçağı ile İran'ın askeri sanayi tesislerine yönelik saldırı düzenlendiği bildirildi.
İsrail Ordusu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da askeri sanayi tesislerine hava saldırısı düzenlendiğini bildirildi. Açıklamada, 60'dan fazla savaş uçağı ve 120 mühimmat kullanıldığı ifade edilirken, gece boyunca İran'dan fırlatılan 4 insansız hava aracının da ele geçirildiği öğrenildi.