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İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığı tespit edildi

İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığı tespit edildi
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İsrail ordusu, İran'dan yeni füzelerin fırlatıldığını duyurdu. Hava savunma sistemleri devrede, kuzey bölgelerde sığınak uyarısı yapıldı.

İSRAİL ordusu, İran'dan yeni füzelerin fırlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'e, İran'dan yeni füzelerin fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi. Açıklamada ayrıca ülkenin kuzeyindeki bölgelerde bulunanların cep telefonlarına erken uyarı alarmlarının gönderildiği ve sığınaklara girilmesi uyarısı yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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