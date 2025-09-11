İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısı: 35 Ölü, 130 Yaralı

(ANKARA) - İsrail'in Yemen'deki Husi hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında en az 35 kişi öldü, 130'dan fazla kişi yaralandı; başkent Sana başta olmak üzere birçok stratejik nokta hedef alındı. Husiler misilleme tehdidinde bulundu.

İsrail, dün Yemen'deki Husi noktalarına çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Husi yönetimi altındaki Sağlık Bakanlığı, en az 35 kişinin öldüğünü ve 130'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, ölenlerin çoğunun başkent Sana'da olduğunu ve askeri karargah ile bir benzin istasyonunun da saldırıya uğrayan yerler arasında olduğunu belirtti. Husilere bağlı televizyon haber kanalı El-Masire de Yemen'e düzenlenen saldırılardan birinin Sana'nın merkezindeki bir askeri karargah binasını vurduğunu bildirdi.

Husi medya ofisi, İsrail'in kuzey Jawf eyaletinin başkenti olan stratejik Hazm kentindeki bir hükümet tesisini de vurduğunu söyledi. Husi Askeri Sözcüsü Yahya Saree, militanların İsrail savaş uçaklarına karadan havaya füzeler ateşlediğini dile getirdi.

Arama ekiplerinin enkazın altında kazı çalışmalarına hala devam ettiği bildirildi.

Yemen Cumhurbaşkanı Mehdi El-Maşat ise dün, İsraillilere "karşılık kaçınılmaz olarak gelecek, tetikte olun" uyarısında bulundu.