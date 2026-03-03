Haberler

İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular

İran'a yeni saldırı dalgası başlatan İsrail ve ABD, Tahran'ı savaş uçaklarıyla vurdu. İran'ın yeni liderini seçecek organın bulunduğu binanın hedef alındığı öğrenilirken, Tahran'ın pek çok noktasından dumanlar yükseldi.

  • İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
  • İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
  • İran basını, İsrail ve ABD'nin hava saldırısında İran'ın yeni liderini seçecek organın bulunduğu binanın hedef alındığını açıkladı.

ABD - İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi.

TAHRAN BİR KEZ DAHA VURULDU

Tahran'daki AA muhabirinin aktardığına göre, ABD-İsrail saldırılarının ardından başkentte birden fazla noktada patlama sesleri duyuldu.

KRİTİK BİNAYI HEDEF ALDILAR

İran basını, İsrail ve ABD'nin düzenlediği hava saldırısında, İran'ın yeni liderini seçecek organın bulunduğu binanın hedef alındığını açıkladı.

Saldırıdan kısa bir süre önce İsrail ordusu, Tahran'da geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını açıklamıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

