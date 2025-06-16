İsrail'in televizyon saldırısına yanıt! Canlı yayını hacklediler

İsrail'in televizyon saldırısına yanıt! Canlı yayını hacklediler
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İsrail'in televizyon saldırısına yanıt! Canlı yayını hacklediler
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İsrail'in Tahran'daki İran Devlet Televizyonu'nun vurulmasına İran'ın yanıtı televizyon kanalını hacklemek oldu. İsrail Kanal14 Televizyonu canlı yayını hacklenirken; yayın sırasında konuşmacıların ve konuğun sesi kısıldı. Yayında garip sesler duyuldu.

İsrail- İran çatışmaları devam ederken, İsrail Kanal14 Televizyonu canlı yayını hacklendi. Yayın sırasında konuşmacıların ve konuğun sesi kısıldı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan İsrail- İran çatışmaları her geçen şiddetlenerek devam ediyor. İki ülkede de çok sayıda kişi yaralanırken, can kaybı sayısı da artıyor.

İRAN DEVLET TELEVİZYONUNU VURDULAR

İsrail, bugün ise Tahran'daki İran Devlet Televizyonuna saldırdı. Saldırı canlı yayınlara yansırken, binada bulunan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İRAN'IN YANITINI YAYINI HACKLEMEK OLDU

İsrail'in Tahran'daki İran Devlet Televizyonu'nun vurulmasına İran'ın yanıtı televizyon kanalını hacklemek oldu. İsrail Kanal14 Televizyonu canlı yayını hacklenirken; yayın sırasında konuşmacıların ve konuğun sesi kısıldı. Yayında garip sesler duyuldu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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