İsrail'in Tahran'daki Cezaevine Saldırısında 71 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Tahran'daki Cezaevine Saldırısında 71 Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Tahran'daki Evin Cezaevi'ne yaptığı saldırıda 71 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yargı Sözcüsü Asgar Cihangir, saldırının cezaevi personeli, askerler, mahkumlar ve hükümlülerin ailelerini etkilediğini açıkladı.

İSRAİL'in Tahran'daki Evin Cezaevi'ne saldırısında 71 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yargı Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail'in 23 Haziran'da Tahran'daki Evin Cezaevi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Cihangir, saldırıda cezaevi personeli, askerler, mahkumlar, hükümlülerin aileleri ve cezaevinin bitişiğindeki binalarda yaşayanlar dahil, 71 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Cihangir, saldırı günü çok sayıda tutuklu ailesinin ziyaret için cezaevinde bulunduğunu ve cezaevinin salonunun vurulmasıyla çok sayıda mahkum ailesinin yaşamını yitirdiğini de söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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