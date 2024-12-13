Üye Girişi
Haberler
A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimiz belli oldu

 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare

 Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler

Esad çiftini kahredecek görüntüler
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 2 jandarma ağır yaralı

İsrail'in Suriye'deki casusu deşifre oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Suriye'deki geçiş dönemini fırsat bilerek kritik noktalara 350'dan fazla saldırı düzenledi. İsrail basını, bu saldırıların eski Suriye Savunma Bakanı'nın desteği ile yapıldığını, "Musa" kod adlı bir casus tarafından da bilgi verildiğine ilişkin iddiaları aktardı.

Muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede deyim yerindeyse "mermi atmadan" başkent Şam'a dayanarak 61 yıllık Baas rejimini sona erdirdi. Muhalif grupların Şam'a giriş yapmasının ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçarken, İsrail de boşluktan faydalanarak 51 yıl sonra Suriye topraklarına operasyon düzenledi.

İSRAİL'DEN SURİYE'DE KRİTİK NOKTALARA SALDIRI

İsrail, terörist grupların eline geçebileceğini öne sürerek Suriye'deki kimyasal silah stoklarını, radar sistemlerini, Rus yapımı hava savunma füzeleri ve Scud füze depolarını ve donanmaya ait roket taşıyıcı gemileri vurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, aşırılık yanlılarının eline geçmesini önlemek için kimyasal silah ve uzun menzilli füzelerin hedef alındığını iddia etti.

350'DEN FAZLA SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail, Suriye'deki geçiş dönemini fırsat bilerek önce Golan Tepeleri'ndeki kontrol ettiği alanı genişletti. Suriye'de yeni hükümet kurulmadan İsrail ordusu, bu ülkedeki askeri üslere ve kritik askeri birimlere 350'den fazla saldırı düzenledi.

SURİYE'NİN ASKERİ YETENEKLERİNİN YÜZDE 70'İ YOK OLDU

İsrail Hava Kuvvetleri çok sayıda füze bataryasını da hedef aldı. İsrail'in, Suriye ordusuna ait insansız hava araçları, savaş uçakları, saldırı helikopterleri, radarlar, tanklar ve uçak hangarları dahil olmak üzere bir dizi silah sistemini hedef aldığı biliniyor. İsrail askeri sözcüsü Avichay Adraee, bu saldırıların Suriye'nin askeri yeteneklerinin yüzde 70'inden fazlasını yok ettiğini söyledi. İsrail ayrıca, başta Lazkiye olmak üzere, Suriye donanmasına ait üsleri ve savaş gemilerini de vurdu. İsrail ayrıca 15 donanma gemisinin demirlediği Mina Al-Bayda'da Suriye donanma tesisine de saldırdı. İsrail hava saldırısı Şam, Humus, Tartus, Lazkiye ve Palmira'yı hedef aldı.

HEDEFLERİ KİM BİLDİRDİ?

İsrail'in Suriye'ye yönelik kritik bölgelere saldırılarına tepkiler sürerken, saldırıların eski Suriye yönetimindeki bir bakan ile koordine edildiği iddia edildi. Sızdırılan belgelere dayandırılan haberde, eski Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İsrailli aracılar arasında şifreli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iddia edilen iş birliği gündeme getirildi. Haberdeki belgeler, "Mousa" olarak tanımlanan bir İsrail ajanının Esad rejimiyle iletişim kurduğunu ve Şam ve Halep yakınlarındaki İran mevzilerine saldırıları koordine ettiği iddiasını da ortaya koydu.

İsrail'in Suriye'deki casusu deşifre oldu
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Ünlü sanatçı gözaltında
img

Geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar
img

DEM Partili vekille tartışan Bakan'a sözlü uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve görevleri neler? Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda hangi grupta? 2026 Dünya Kupası kura çekimi grupları belli oldu mu? Türkiye hangi grupta? Osman Bilgin kimdir, neden soruşturma açıldı? Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar? Mazen Hamada kimdir? Mazen Hamada kaç yaşında, nereli? GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Türkiye Moritanya Büyükelçisi kimdir? Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim giren isimler! Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.