İsrail'in saldırısında Türk-Filistin Dostluk Hastanesi büyük hasar aldı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Gazze'deki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin 3. katında büyük hasar meydana geldi. Hastanede tedavi gören kanser hastalarının durumu endişe verici.
- Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesi İsrail saldırısında büyük hasar aldı
GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi büyük hasar aldı.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakınlarını bir kez daha hedef aldı. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda, hastanenin 3'üncü katında büyük hasar meydana geldi.
Kanser hastalarının tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz haftalarda yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı bölümler kapatılmıştı. Nüfusu 2.3 milyon olan Gazze Şeridi'nde 9 bin kanser hastası olduğu tahmin ediliyor.