İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 846'ya yükseldi

İSRAİL'in, Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 846'ya ulaştığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 846'ya, yaralı sayısı ise 8 bin 693'e yükseldi.

