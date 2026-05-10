İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 795'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 795'e, yaralı sayısı 8 bin 586'ya ulaştı. Yaşamını yitirenler arasında 106 sağlık çalışanı yer alırken, 244 sağlık personeli de yaralandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı