İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Lübnan merkezli yerel bir televizyon kanalı, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Lübnan devlet haber ajansı NNA ise İsrail savaş uçaklarının Hermel bölgesi ve kuzeydeki Bekaa Vadisi'nde bazı köyler üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Lübnan merkezli yerel bir televizyon kanalında yayımlanan habere göre İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Habere göre, saldırı Lübnan'daki Mays el-Cebel ile Blida kasabaları arasında bir aracı hedef aldı.

Lübnan devlet haber ajansı NNA ise İsrail savaş uçaklarının Hermel bölgesi ve kuzeydeki Bekaa Vadisi'ndeki bazı köyler üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Günün erken saatlerinde İsrail'e ait insansız hava araçları, Beyrut ve güney banliyöler üzerinde çok alçaktan uçtu.

27 Kasım'da yürürlüğe giren ve İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaları durdurmayı hedefleyen ateşkese rağmen, İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarına zaman zaman devam ediyor.

İsrail ordusu, bugünkü saldırılarda Hizbullah üyelerinin öldürüldüğünü ileri sürerek, sorumluluğunu üstlendi.