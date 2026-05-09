Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 2 bin 759'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 759'a, yaralı sayısının ise 8 bin 512'ye yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasındaki süreçte saldırılarda 189'u çocuk ve 267'si kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 136 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 104 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 244'ünün ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 124 ambulans ile 16 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

