Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 534'e yükseldi

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 534'e, yaralı sayısının ise 7 bin 863'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 534'e, yaralı sayısının ise 7 bin 863'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 28 Nisan tarihleri arasındaki süreçte kaydedilen ölü ve yaralıların yüzde 94'ünün Lübnan vatandaşı, geri kalanların ise çoğunlukla Suriye ve Filistin uyruklu olduğu belirtildi.

Bakanlık verilerinde, saldırılarda hayatını kaybedenlerin demografik ve bölgesel dağılımına da yer verildi. Buna göre, saldırılarda 178'i çocuk ve 280'i kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Bölgesel olarak en fazla can kaybı 1028 ölü ve 3 bin 171 yaralı ile Nebatiye'de yaşanırken, onu 960 ölü ve 2 bin 982 yaralı ile ülkenin güney kesimleri takip etti.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 130 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 233'ünün ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 117 ambulans ile 16 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı