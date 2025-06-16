İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
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İsrail'in "Yükselen Aslan" operasyonu kapsamında İran'a yönelik hava saldırıları sürüyor. Saldırılarda 14 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti, Natanz Tesisi kısmen yok edildi. Ancak yerin derinliklerine inşa edilen Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi hala ayakta... Uzmanlar bu tesisi vurmanın sadece ABD'nin elindeki özel bombalarla mümkün olduğunu ifade ediyor.

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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