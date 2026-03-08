Haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sir el Gharbiyeh köyüne düzenlediği hava saldırısında en az 19 kişi, arasında çocukların da bulunduğu şekilde hayatını kaybetti. Saldırının ardından sivil savunma ve kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.

İSRAİL'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 19 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan basını, İsrail'in güney Lübnan'daki Sir el Gharbiyeh köyünde üç katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgede, sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
