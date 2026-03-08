İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti

İSRAİL'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 19 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan basını, İsrail'in güney Lübnan'daki Sir el Gharbiyeh köyünde üç katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgede, sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı