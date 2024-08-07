Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
Washington Post'un Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsrail, Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin hemen sonrasında ABD'yi suikastın arkasında olduklarına dair bilgilendirdi. ABD Başkanı Biden'ın Haniye'nin öldürülmesine çok sinirlendiği ve bunun ateşkes için devam eden müzakereleri altüst edeceğini söylediği öğrenildi. Gazete, Biden ile Netanyahu arasında geçen telefon görüşmesinin de hayli gergin geçtiğini aktardı.
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmesi kamuoyunda infiale neden olurken ABD basınında bugün yer alan bir haber büyük ses getirdi.
SUİKASTIN ARKASINDA OLDUKLARINI SÖYLEDİLER
Washington Post'un Beyaz Saray'dan kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikastın arkasında olduğu konusunda bilgilendirdi.
"BIDEN YÖNETİMİ SUİKAST KARARINA ÖFKELENDİ"
Gazeteye göre, Biden yönetimi Haniye'nin öldürülmesi kararına öfkelendi ve bunun Gazze'de ateşkes için aylar süren dikkatli müzakereleri altüst edebileceğinden endişe etti.
"BIDEN-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ GERGİN GEÇTİ"
Washington Post'a göre ABD, İsrail'in Hizbullah ya da İranlı komutanlara suikast düzenlemek için başka operasyonlar başlatmadan önce kendilerine bilgi vermemesine öfkeli. Gazetenin ismini vermediği İsrailli bir yetkili, Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinin "gergin" geçtiğini doğruladı.