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Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş

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Washington Post'un Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsrail, Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin hemen sonrasında ABD'yi suikastın arkasında olduklarına dair bilgilendirdi. ABD Başkanı Biden'ın Haniye'nin öldürülmesine çok sinirlendiği ve bunun ateşkes için devam eden müzakereleri altüst edeceğini söylediği öğrenildi. Gazete, Biden ile Netanyahu arasında geçen telefon görüşmesinin de hayli gergin geçtiğini aktardı.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmesi kamuoyunda infiale neden olurken ABD basınında bugün yer alan bir haber büyük ses getirdi.

SUİKASTIN ARKASINDA OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Washington Post'un Beyaz Saray'dan kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikastın arkasında olduğu konusunda bilgilendirdi.

"BIDEN YÖNETİMİ SUİKAST KARARINA ÖFKELENDİ"

Gazeteye göre, Biden yönetimi Haniye'nin öldürülmesi kararına öfkelendi ve bunun Gazze'de ateşkes için aylar süren dikkatli müzakereleri altüst edebileceğinden endişe etti.

"BIDEN-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ GERGİN GEÇTİ"

Washington Post'a göre ABD, İsrail'in Hizbullah ya da İranlı komutanlara suikast düzenlemek için başka operasyonlar başlatmadan önce kendilerine bilgi vermemesine öfkeli. Gazetenin ismini vermediği İsrailli bir yetkili, Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinin "gergin" geçtiğini doğruladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Beyaz Saray Washington İsrail Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

M Ali Çelik:

Biz de yedik!

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4
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VEFA:

Hadi canım sen de!... Adamı birlikte indirdiniz, şimdi gazel faslına mı geçtiniz!...

122
2
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Naci Büyükkal:

İkisi de sadece Pinokyo Kuklası. :D

86
2
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ARSLANOĞLU Hakan:

Geçmişte Hz.Hüseyin' i davet edip Irak Küfe'de şehit edenlerle, Bugün İsmail Haniye'yi davet edip şehit edenlerin arasında hiç bir fark yoktur. Tarih tekerrür ediyor.

27
0
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Buğra Er:

Guzel tiyatro

25
0
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