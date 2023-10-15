İsrail'in Gazze'ye su vermesine rağmen su krizi devam ediyor
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İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine su vermeye başlamasına rağmen su krizinin devam ettiği belirtildi. Gazze'ye verilen su miktarının hala çok az olduğuna dikkati çeken yetkililer, suyun pompalanması için gerekli elektriğin Gazze'de bulunmaması nedeniyle krizin hala devam ettiğini kaydetti.
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine su vermeye başlamasına rağmen su krizinin devam ettiği belirtildi.
Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Hüsni Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının, Gazze'nin güneyine su vermeye başladığını söyledi.
Gazze'ye verilen su miktarının hala çok az olduğuna dikkati çeken Muhenna, suyun pompalanması için gerekli elektriğin Gazze'de bulunmaması nedeniyle krizin hala devam ettiğini kaydetti.
İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.
İsrail Ordu Radyosu, bugün, Filistinlileri kuzeyden güneye göçe zorlamak için Gazze'nin güneyine su tedarikinin yeniden başladığını duyurmuştu.