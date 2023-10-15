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İsrail'in Gazze'ye su vermesine rağmen su krizi devam ediyor

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine su vermeye başlamasına rağmen su krizinin devam ettiği belirtildi. Gazze'ye verilen su miktarının hala çok az olduğuna dikkati çeken yetkililer, suyun pompalanması için gerekli elektriğin Gazze'de bulunmaması nedeniyle krizin hala devam ettiğini kaydetti.