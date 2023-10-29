İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği şiddetli saldırılarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 23. gününde devam ediyor.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneydeki Refah kentinde bir ev ile kuzeydeki Beyt Lahiya'ya düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise İsrail güçlerinin Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 57 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun ise evleri yıkılan ve bu bölgelere sığınmış siviller olduğu aktarıldı.

Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda da onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı, çoğunun hala enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Yine Gazze'nin batısında bulunan Tel Hava Mahallesi'nde de 6 katlı bir binanın bombalanması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade ediliyor.

Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda da en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği, Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda ise 45 kişinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı.