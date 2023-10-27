İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 7 bin 326'ya yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, saldırılarda yaralananların sayısının ise 18 bin 967'ye ulaştığını açıkladı.

İsrail'in 21 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'in dünden bu yana 41 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 298 kişinin daha öldürüldüğünü belirtti.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 772 aileden 5 bin 500 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

Bölgede hala İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanlar olduğunu dile getiren Kudra, 940'ı çocuk 1700 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

104 sağlık çalışanı öldürüldü

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin sağlık hizmetlerini hedef aldığını belirterek, 104 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

İsrail'in 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını bildiren Kudra, İsrail ordusunun saldırısı veya yakıt yetersizliği nedeniyle 12 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığına işaret etti.

Kudra, hastanelerde acil tıbbi yardım ihtiyacının bulunduğuna dikkati çekerek, hastane ve sağlık merkezlerindeki yakıt ihtiyacının binlerce hasta ve yaralıyı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Sözcü Kudra, İsrail'in hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt girişini engellemeyi Gazze'ye yönelik saldırılarında ilave bir silah olarak kullandığının altını çizdi.

"ABD yönetiminin gerçek yüzü ortaya çıktı"

Kudra, Bakanlık olarak İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilere ilişkin ayrıntılı raporu paylaşmalarının etkisini şöyle değerlendirdi:

"Tam anlamıyla İsrail'den taraf olan ABD yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Onu hem halkının hem de dünyanın önünde utanç verici bir duruma soktu ve tarafsızlığın olmadığı gerçeğini ortaya koydu."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in, uluslararası kurumları gerçekleri gizlemek ve çalışmalarını kontrol etmek amacıyla Gazze'nin kuzeyinden güneyine gitmeye zorladığını aktardı.

ABD yönetimi ve uluslararası topluma seslenen Kudra, İsrail'e neden uluslararası kurumları Gazze'nin kuzeyinden güneye gitmeye zorladığını sorma çağrısı yaptı.

Kudra, Sağlık Bakanlığının şeffaflık ilkesine özen gösterdiğinin altını çizerek, tüm çalışma ve istatistiklerin herkese açık olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumun Gazze halkının acılarına ve çatışma zamanlarında bile işlevini sürdürmesi gereken sağlık sisteminin çöküşüne sessiz kalmamasını isteyen Kudra, hasta ve yaralıların Gazze dışında tedavi olması, bölgeye tıbbi malzeme, sağlık ekipleri ve yakıt girmesi için Mısır'a Refah Sınır Kapısı'nı açma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sivil kayıplara yol açtığını kabul etmiş ancak Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamların güvenirliğini sorgulamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da dün yayımladığı raporla Biden'ın açıklamalarına karşı, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü kişilerin ayrıntılı bilgilerini paylaşmıştı.